На МКС состоялись первые «космические Олимпийские игры»

На МКС состоялись первые &#171;космические Олимпийские игры&#187;
На МКС прошли первые "космические Олимпийские игры". Фото: pixabay.com

На Международной космической станции состоялись первые в истории «космические Олимпийские игры».

Информацией об этом поделился французский астронавт Тома Песке.

У себя в социальной сети Twitter Песке заявил, что семь атлетов боролись друг с другом в четырех «дисциплинах». В «вольной программе без пола» победу одержал представитель из России Петр Дубров. Он смог выполнить все упражнения, не прикасаясь к поверхностям МКС.

Кроме того, в программу «космической Олимпиады» было включено синхронное «плавание», стрельба из резинки и «гандбол» без рук.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двукратный Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги Олимпиады.

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