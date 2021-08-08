Двукратный Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги Олимпиады

В целом, Россия выступила хорошо на Олимпийский играх в Токио. Фото: Baltphoto

В целом, Россия выступила хорошо на Олимпийский играх в Токио. Фото: Baltphoto

Сборная России по завершению Олимпиады оказалась на почетном третьем месте по общему количеству наград и на пятом по числу золотых. Двукратный Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал о результатах Олимпиады.

В столице Японии Россия завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали.

Перед Играми отечественным спортсменам задали цель — взять не менее 50 медалей. Но россияне «ослушались» и завоевали чуть ли не вдвое больше. 71 награда была увезена из Токио.

Такой результат для сборной является лучшим с 2004 года. При этом, к сожалению, по золотому зачету Россию откинуло на пятое место, а это уже худший показатель за все время отечественного спорта.

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сравнил национальную сборную по футболу с олимпийцами. Последние, по его мнению, в полном объеме прочувствовали беспрецедентный «антидопиноговый» пресс.

Васильев уверен, травить нашу сборную стали после победы на Олимпиаде в Сочи, в 2014 году. Теперь же давление только усиливается.

«Ярким финалом» стало решение исполкома ВАДА в конце 2019 года, по которому РФ отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года.

Дмитрий Васильев напомнил, что Россия на Играх лишилась своего флага, гимна. Стране пришлось выступать в нейтральном статусе.

Помимо прочего, влияние на команду оказали и коронавирусные ограничения. Спортсменов не поддерживал зритель.

Кстати, перед началом Олимпиады в социальных сетях был запущен флешмоб с хэштегом #WeWillRocYou, чтобы поддержку российских олимпийцев.

Однако такое количество отрицательных факторов, видимо, не сильно отразилось на результатах. Спортсменов это лишь закалило.

Несмотря на то, что страна сползла на 5 место, с начала Олимпиады в Токио у команды не было ни одного дня без медали.

Олимпийский чемпион вспомнил российских девушек-синхронисток, судьба которых на Олимпиаде стала небезразлична многим. Девушки не подвели.

Васильев заявил, что в артистических видах спорта многое зависит от судейства. Главная трагедия Токио-2020 — художественная гимнастика. Впервые за два десятилетия наша команда не взяла ни одной золотой медали.

Однако приятно удивили стрелки, которые показали лучший результат с ОИ 2004 года. В конечном итоге они стали вторыми по количеству медалей и третьими по золоту.

Все позитивно и у спортивных гимнастов, они выполнили медальный план и оставили американцев в зачете позади.

Обрадовали и фехтовальщики. Спортсмены взяли 8 наград вместо планируемых 7.

Олимпийский чемпион отдельно отметил петербургскую дзюдоистку Мадину Таймазову. В Северную столицу она привезет бронзовую медаль.

Таким образом Дмитрий Васильев вполне позитивно оценил итоги России на Олимпиаде в Токио.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сборная России заняла третье место по количеству завоёванных на ОИ медалей.