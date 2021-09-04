В ДТП в Волосовском районе погиб водитель

В Волосовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб 47-летний мужчина.

Дорожный инцидент произошел 4 сентября около 00:07 в Ленинградской области Волосовском районе, на 86 км. автодороги «Нарва».

По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем «Хундай Солярис» не справившись с управлением совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Скания R-380» под управлением 29-летнего мужчины. В результате ДТП водитель автомобиля «Хундай Солярис» от полученных травм скончался на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 1:15 на пересечении проспекта Испытателей и Байконурской улицы. После ДТП был остановлен арендованный кроссовер Renault Kaptur. Из него выбежали двое и попытались скрыться, но их задержали.