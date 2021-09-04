В воскресенье в Петербурге будет дождливо и до +12 градусов

В воскресенье в Петербурге будет дождливо и до +12 градусов
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В последний день уходящей недели в Северной столице ожидается переменная облачность, не обойдется без осадков.

Так, в ночь на воскресенье, 5 сентября, в городе столбики термометров опустятся до плюс 4-6 градусов. Днем потеплеет до +10…+12 градусов.

Как сообщили на сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночь в Петербурге пройдет без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала пять признаков осенней депрессии. Легкая хандра, если ее вовремя не прекратить, может вылиться в депрессию, которую придется лечить у специалиста, возможно и медикаментозно.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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