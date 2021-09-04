В Ленобласти ночью температура воздуха опустится до 0

В Ленобласти ночью температура воздуха опустится до 0
В Ленобласти ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В последний выходной перед началом рабочей недели жителей Ленобласти ожидают кратковременные дожди.

В воскресенье, 4 сентября, в регионе будет переменная облачность. Ветер подует северо-западный, северный умеренный.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, местами столбик термометра опустится до 0. Днем потеплеет до +7…+12 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночь на воскресенье, 5 сентября, в Петербурге столбики термометров опустятся до плюс 4-6 градусов. Днем потеплеет до +10…+12 градусов.

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