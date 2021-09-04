В России школьников не будут принуждать к вакцинации от коронавируса

В России школьников не будут принуждать к вакцинации от коронавируса
В России имеется значительный процент привитых среди педагогов и учителей в школе. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Учащихся российских школ не будут принуждать к обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

По его словам, в отношении учащихся не будет приниматься никаких мер по принуждению к вакцинации, в том числе им не ограничат доступ к процессу обучения.

Как сообщил ТАСС, Бугаев отметил, что решение сделать прививку от COVID-19 является ответственным отношением к своему здоровью и окружающих. Однако это личный выбор каждого человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телеведущая и врач Елена Малышева назвала продукты, которые идеально подойдут для завтрака ребенка перед школой.

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