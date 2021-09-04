Сотрудники петербургского метро гоняют бабушек, просящих милостыню

В петербургском метрополитене сотрудники службы безопасности выводят бабушек, которые просят у пассажиров материальной помощи.

Об этом стало известно в субботу, 4 сентября. Подробности рассказали в группе «Аварийный Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Сотрудники Петербургского метрополитена прогоняют бабушек-попрошаек», — написали в соцсети.

На кадрах видно, что двое молодых сотрудников метрополитена подходят к старушке с пакетом. В группе также напомнили, что попрошайничество в метро запрещено законом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об утке-попрошайке в петербургском метро. Пассажиры пожаловались на ее хозяйку, которая собирает пожертвования с добродушных граждан.