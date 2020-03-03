Утка-попрошайка продолжает терроризировать петербуржцев

Жители Северной столицы продолжают жаловаться на утку-попрошайку, которую часто видят в метро.

Птицу заметили во вторник, 3 марта, около 12 часов утра в вагоне подземки. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «Признавашки «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Скажите, пожалуйста, считается ли это жестоким обращением с животными или равносильно даме с собачкой?» — написала подписчица.

Пассажиры недовольны также тем, что хозяйка собирает пожертвования с добродушных граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о бегающем по улицам Пушкина олене с повозкой. Животное шокировало горожан.