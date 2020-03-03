Бегающий по улицам Пушкина олень с повозкой удивил горожан

В Пушкинском районе Петербурга местных жителей удивил бегающий по улицам олень. По словам очевидцев, животное бежало с повозкой.

Обо всем стало известно сегодня, 3 марта. О необычном госте свидетели произошедшего рассказали в сообществе «Неизданное ДТП И ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Олень носился по центральным улицам пригорода, что немало повеселило прохожих.

Вскоре животное удалось поймать. Откуда он взялся и по чьей вине получил возможность бегать по трассам — неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка, чей ребенок скидывал вещи с балкона, попала под статью.