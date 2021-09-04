В ночь на воскресенье в Ленобласти ожидаются заморозки

В ночь на воскресенье в Ленинградской области ожидаются минусовые температуры.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +2…+7 градусов, в дневное время поднимутся до +7…+12. Атмосферное давление, по словам синоптиков, будет повышаться.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 5 и 6 сентября в ночные и утренние часы в Ленобласти ожидаются заморозки от -1 до -3 градусов.

Скорость ветра составит 6—11 м/с, он будет преимущественно северным и северо-западным. Атмосферное давление будет постепенно расти, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний день уходящей недели в Северной столице ожидается переменная облачность, не обойдется без осадков.