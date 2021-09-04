Эвакуируют ТРЦ «Атмосферу» на Комендантском проспекте

В Приморском районе Петербурга проходит эвакуация торгово-развлекательного центра «Атмосфера».

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП И ЧП Петербурга» 4 сентября, «Атмосферу», расположенную на Комендантской площади дома 1 пришлось эвакуировать.

В субботу, людям, которые находились в ТРЦ пришлось покинуть здания и стоять на улице. Как пишут в группе, сработала система пожарной безопасности. Сирена «выла» около 15 минут.

Отмечается, что дыма не было. Информации о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что межрайонную инспекцию ФНС Российской Федерации эвакуировали после сообщения минеров.