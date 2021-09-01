Межрайонную инспекцию ФНС РФ эвакуировали после сообщения минеров

Лжеминеры снова сообщили о минировании здания в Петербурге. В этот раз правоохранители проверили здание Межрайонной инспекции ФНС РФ.

Во вторник, 31 августа, в отдел полиции поступило сообщение о том, что на служебный телефон инспекции с неизвестного номера поступил звонок с угрозой заминирования здания.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители осмотрели место ЧП, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Проводилась эвакуация 90 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестный «заминировал» детсады. Эвакуация не проводилась.