Межрайонную инспекцию ФНС РФ эвакуировали после сообщения минеров

Межрайонную инспекцию ФНС РФ эвакуировали после сообщения минеров
Полицейские осмотрели здание. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Лжеминеры снова сообщили о минировании здания в Петербурге. В этот раз правоохранители проверили здание Межрайонной инспекции ФНС РФ.

Во вторник, 31 августа, в отдел полиции поступило сообщение о том, что на служебный телефон инспекции с неизвестного номера поступил звонок с угрозой заминирования здания.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители осмотрели место ЧП, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Проводилась эвакуация 90 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестный «заминировал» детсады. Эвакуация не проводилась.

заведомо ложное сообщение об акте терроризма новости СПб полиция


 

Новости партнеров
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Отец Бритни Спирс хочет $2 млн за отказ от опекунства над дочерью
Дошкольник попал под колеса строительного грузовика в Ленобласти
Водитель такси сбил на семиклассницу на проспекте Королева
Межрайонную инспекцию ФНС РФ эвакуировали после сообщения минеров
Пять заблудившихся грибников вывели из леса за день в Ленобласти
Смерть после выздоровления и новый штамм: COVID-19 в России и мире
Сожитель гражданки Узбекистана избил и изнасиловал ее в Зеленогорске
В ближайшие 5 часов движение в Петербурге будет затруднено