Знакомство в Сети: бизнесмен держал девушку в плену и насиловал 10 дней

Полиция арестовала 39-летнего предпринимателя Сергея Свешникова, проживающего в Нижнем Новгороде.

На официальном сайте управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области пишут, что возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Оказалось, что подозреваемый познакомился с 23-летней жертвой в Сети. Молодые люди поужинали. На следующей встрече, 24 августа, мужчина забрал девушку на автомобиле и отвез в гараж с подвалом.

Пострадавшую более семи дней держали в плену и насиловали. Вырваться из западни несчастной удалось лишь 2 сентября.

«Сергей меня изнасиловал. Далее он сказал, что я ему понравилась, и то, что я останусь еще на одну ночь. Я закатила ему истерику. Сказала, что он не может меня здесь держать как животное, на что он мне ответил, что не все бывает, как я хочу. После чего он ушел», — объясняла девушка.

Стоит отметить, что в гараже предпринимателя полы с подогревом, ванна, кровать и другие бытовые условия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сожитель гражданки Узбекистана избил и изнасиловал ее в Зеленогорске.