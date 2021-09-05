Кабмин расширил список востребованных в экономике РФ профессий

Кабмин расширил список востребованных в экономике РФ профессий
Кабмин расширил перечень профессий, наиболее востребованных в экономике России. Фото: pixabay.com

Кабинет министров решил расширить список профессий, которые востребованы в экономике Российской Федерации.

Власти страны решили внести изменения в перечень профессий и специальностей, развивающих экономику страны. Постановление утверждено главой кабмина Михаилом Мишустиным, пишет пресс-служба правительства РФ.

В списке появились 55 специальностей и 35 профессий. При этом, присутствуют профессии в сфере робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма.

Отмечается, что у студентов, обучающихся по данным направлениям из перечня, может появиться возможность получать повышенную стипендию.

В прошлый раз список утверждали семь лет назад, в 2014 году. Очевидно, что за это время произошла масса изменений — некоторые профессии перестали быть актуальными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кабмин направит 2 млрд рублей на меры по созданию санитарного щита.

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