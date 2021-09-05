Россиян предупредили о новой схеме мошенников с кешбэком

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с кешбэком
В итоге злоумышленники получают возможность оплатить картой и другие суммы. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Специалист по информационной безопасности Анатолий Лебедев отметил, что банковские карты с функцией кешбэка стали все более популярны. Так, ими заинтересовались и злоумышленники.

Эксперт пояснил, что новая схема злоумышленников основана на утечке персональных данных в интернет. Именно так мошенники начали звонить жертвам, якобы предлагая разные услуги, в том числе накопленный кешбэк. После злоумышленники просят назвать код из СМС для оплаты комиссии. Об этом сообщает Sputnik.

В итоге злоумышленники получают возможность оплатить картой и другие суммы. Код помогает им авторизоваться в банке и обналичивать деньги с карты, отмечает специалист.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты Роскачества обнаружили новую схему мошенничества в «ВКонтакте». Для этого используется реклама игровых ботов. Они предлагают подростком быстро заработать.

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