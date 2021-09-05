Необъяснимая тревожность говорит о развивающейся болезни Альцгеймера

Необъяснимая тревожность говорит о развивающейся болезни Альцгеймера
Тревожность может появится за два года до очевидных проблем. Фото: pixabay

Необъяснимая тревожность у людей может говорить о болезни Альцгеймера за несколько лет до того, как она проявится. Об этом заявил британский врач Эмер Максуини.

Так, тревожность без видимых таковых причин с ранними симптомами потери кратковременной памяти должны обеспокоить, потому что все они в целом указывают на раннюю стадию деменции, отмечает эксперт, сообщает Daily Express.

Он уверен, это беспокойство не похоже на обычную тревогу. Так, она может начаться задолго до первых симптомов деменции. Тревожность может появится за два года до очевидных проблем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что человеческий мозг может предсказывать будущее. К такому выводу пришли датские ученые. Участие в эксперименте приняли более 70 добровольцев, которые разделились на две группы. Так, половине участников ученые дали прослушать музыкальные сочинения Баха.

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