Юрист Кудерко предупредила о штрафах для не имеющих прописки россиян

Штраф для неприкаянного россиянина будет от двух до трех тысяч рублей. Фото: unsplash

Штраф для неприкаянного россиянина будет от двух до трех тысяч рублей. Фото: unsplash

Сейчас вместо прописки используется понятие «регистрация», которая бывает временной, если россиянин дольше 90 дней живет в другом месте. Временная регистрация требуется, если гражданин более трех месяцев собирается жить в другом регионе, разъясняет адвокат Елена Кудерко.

Существует административная ответственность как и для россиян, проживающих не по месту прописки, так и арендодателей. Штраф для неприкаянного россиянина будет от двух до трех тысяч рублей. Для собственников квартиры или дома от двух до пяти тысяч рублей, для юридических лиц от 250 тысяч рублей до 750 тысяч рублей. Об этом сообщает «Прайм».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Кировского района целый год регистрировал у себя граждан Узбекистана. Он может отправиться в тюрьму за фиктивную регистрацию мигрантов. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.