Названы необходимые для употребления осенью продукты

Не стоит забывать про тыкву, она богата бета-каротином и витамином А. Фото: https://pixabay.com

Не стоит забывать про тыкву, она богата бета-каротином и витамином А. Фото: https://pixabay.com

Диетологи Ирина Писарева и Наталья Круглова посоветовали продукты, которые нужно есть осенью. Они помогут сохранить иммунитет и не заболеть сезонными заболеваниями.

Врачи порекомендовали есть цитрусовые, так как эфирные масла в этих фруктах имеют витаминный эффект. Также надо есть полезные жиры. Они находятся в оливковом масле, орехах, авокадо и жирной рыбе. С аппетитом надо есть сезонные овощи и фрукты. Об этом сообщает RT.

Не стоит забывать про тыкву, она богата бета-каротином и витамином А. Осенью полезны персики, яблоки, абрикосы, огурцы помидоры и сладкий болгарский перец.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правильное питание крайне полезно для здоровья. Так, популярный у жителей России овощ оказался очень эффективным в борьбе против тромбов и холестерина. В нем много нужных для здоровья полезных витаминов.