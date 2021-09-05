Водителей Ленобласти предупредили о начале сезона миграции лосей

Если лось стоит на проезжей части или вблизи нее, необходимо остановиться и пропустить животное. Фото: unsplash

Если лось стоит на проезжей части или вблизи нее, необходимо остановиться и пропустить животное. Фото: unsplash

В Ленобласти стартовал сезон миграции лосей. Зоозащитники и сотрудники Центра реабилитации диких животных «Велес» предупредили об опасности на дорогах.

Как рассказали в «Велесе», сезон миграции лосей будет продолжаться до конца октября. До этого времени животные будут чаще переходить через проезжую часть областных дорог, из-за чего увеличивается количество ДТП с их участием.

По словам специалистов, большинство аварий с участием животных случается в темное время суток — вечером, ночью и ранним утром. Максимальные пики приходится на период с 23 до 2 часов и с 5 до 9 часов.

Если лось стоит на проезжей части или вблизи нее, необходимо остановиться и пропустить животное. С лосем нельзя контактировать, нельзя издавать громких звуков. В сумерках нужно использовать дальний свет. Также автомобилистов призвали снижать скорость в зоне действия знака «Дикие животные».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти началась миграция лосей.