В Петербурге и Ленобласти началась миграция лосей

Дороги, на которых наиболее вероятен выход на проезжую часть лосей, отмечены предупреждающими знаками «Дикие животные» и «Зона действия». Фото: pixabay

Дороги, на которых наиболее вероятен выход на проезжую часть лосей, отмечены предупреждающими знаками «Дикие животные» и «Зона действия». Фото: pixabay

В Северной столице и Ленобласти началась сезонная миграция лосей. Она продолжится до ноября.

В это время лоси часто выходят к людям в город, пересекают трассы и дороги. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В 2020 году зарегистрировали 10 аварий с участием лесных животных в Северной столице. Комитет по природопользованию отметил, что в итоге не выжили шесть лосей, три кабана и одна косуля. В Ленобласти погибли два лося, две косули и один кабан.

Не стоит подходить к лосям или привлекать его внимание. На дороге лучше снизить скорость или остановиться, дать животному пройти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волховском районе Ленобласти чудом удалось избежать ДТП с лосем. Животное внезапно выскочило на дорогу перед машиной. Видео встречи с сохатым появилось вечером 18 августа в Сети.