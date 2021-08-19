В Волхове лось чуть не устроил ДТП

В Волхове лось чуть не устроил ДТП
Машину чуть не сбила лося в Ленобласти. Фото: Pixabay

В Волховском районе Ленобласти чудом удалось избежать ДТП с лосем.

Животное внезапно выскочило на дорогу перед машиной. Видео встречи с сохатым появилось вечером 18 августа в Сети. На опубликованных кадрах видно, как два автомобиля движутся по Мурманскому шоссе, а перед ними на расстоянии нескольких метров перебегает дорогу лось.

Аварии удалось избежать благодаря тому, что водители ехали на небольшой скорости.

Будьте осторожны! Лосиные бега! В субботу 14.08 в 7.00 утра перебегал дорогу в отмеченном месте. Только опыт водителя помог избежать столкновения», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«В районе Мурманских Ворот постоянно водятся лоси. Много раз замечали, как они железку перебегают целым семейством», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экстренные службы получили сообщение о ДТП в деревне Рябово сегодня в 13:46. Водитель автомобиля «Тойота» потерял управление на 622-м километре трассы и машина вылетела в кювет.

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