Автомобиль-перевертыш собрал многокилометровую пробку на Киевском шоссе

Место ДТП на Киевском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Место ДТП на Киевском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Ленинградской области произошло серьезное ДТП, в результате которого собралась многокилометровая пробка. Один из автомобилей перевернут, второй – в кювете.

Авария случилась сегодня, 5 сентября, на 68-м километре Киевского шоссе в сторону Пскова. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, автомобиль марки «Шкода» после столкновения оказался в канаве, второй участник аварии перевернулся на бок.

В связи с этим, по данным Яндекс.Пробки на подъезде к Гатчине образовался затор длинной в 10 километров.

Информации об обстоятельствах аварии и состоянии водителей не поступало.

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