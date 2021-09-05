Автомобиль-перевертыш собрал многокилометровую пробку на Киевском шоссе

Автомобиль-перевертыш собрал многокилометровую пробку на Киевском шоссе
Место ДТП на Киевском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Ленинградской области произошло серьезное ДТП, в результате которого собралась многокилометровая пробка. Один из автомобилей перевернут, второй – в кювете.

Авария случилась сегодня, 5 сентября, на 68-м километре Киевского шоссе в сторону Пскова. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, автомобиль марки «Шкода» после столкновения оказался в канаве, второй участник аварии перевернулся на бок.

В связи с этим, по данным Яндекс.Пробки на подъезде к Гатчине образовался затор длинной в 10 километров.

Информации об обстоятельствах аварии и состоянии водителей не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг протаранил ворота в Мурино.

киевское шоссе перевертыш пробка


 

Новости партнеров
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю "Фонтанки"
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
На 94-м году ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Главный инфекционист США: мю-штамм может обходить защиту антител
Росгвардейцы нашли и вернули родителям потерявшегося ребенка
Автомобиль-перевертыш собрал многокилометровую пробку на Киевском шоссе
Каршеринг протаранил ворота в Мурино
Пожар в «трешке» на улице Руднева тушили 11 спасателей
В Токсовском тоннеле шесть ночей подряд будут закрывать полосы
Петербуржцам рассказали, когда начнется бабье лето
«Лахта Центр» в честь Дня нефтяника украсит подсветка