Стали известны места, откуда будет видно Северное сияние над Петербургом и Ленобластью

Стали известны места, откуда будет видно Северное сияние над Петербургом и Ленобластью
Петербуржцы увидят северное сияние. Фото: Pixabay

Северное сияние смогут наблюдать жители Петербурга и Ленобласти в ночь на понедельник, 6 сентября. Природное явление можно будет увидеть с двух локаций.

Видно Северное сияние должно быть за Выборгом и на юго-западном побережье Ладоги.

Как предупредили в tg-канале AuroraSaintP, не в одном из этих мест чистое небо без облаков всю ночь не ожидается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что охотникам за северным сияние удалось поймать сполохи над Ладожским озером в окрестностях Новой Ладоги. Для наблюдателей Авроры благоприятно сложились условия: было довольно ясное небо и удачное время воздействия солнечного ветра на Землю.

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