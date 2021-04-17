Над Ладожским озером запечатлели красочное северное сияние

Охотникам за северным сияние удалось поймать сполохи над Ладожским озером в окрестностях Новой Ладоги.

Очевидцы поделились своими снимками в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург в социальной сети «ВКонтакте». Кадры были сделаны в ночь на субботу, 17 апреля.

Для наблюдателей Авроры благоприятно сложились условия: было довольно ясное небо и удачное время воздействия солнечного ветра на Землю. Северное сияние над Ладожским озером местные жители увидели во всей красе: сияли яркие звезды, а ярко-зеленые сполохи завораживающе отражались в водной глади.

«На самом деле так снять северное сияние очень сложно, особенно чтобы было видно и дом, и человека. Обыкновенная камера это не берет», — отмечает пользовательница в комментариях.

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