Над Ладожским озером запечатлели красочное северное сияние

Над Ладожским озером запечатлели красочное северное сияние
Северное сияние над Ладожским озером. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Охотникам за северным сияние удалось поймать сполохи над Ладожским озером в окрестностях Новой Ладоги.

Очевидцы поделились своими снимками в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург в социальной сети «ВКонтакте». Кадры были сделаны в ночь на субботу, 17 апреля.

Для наблюдателей Авроры благоприятно сложились условия: было довольно ясное небо и удачное время воздействия солнечного ветра на Землю. Северное сияние над Ладожским озером местные жители увидели во всей красе: сияли яркие звезды, а ярко-зеленые сполохи завораживающе отражались в водной глади.

Северное сияние над Ладожским озером. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Северное сияние над Ладожским озером. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

«На самом деле так снять северное сияние очень сложно, особенно чтобы было видно и дом, и человека. Обыкновенная камера это не берет», — отмечает пользовательница в комментариях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в субботу в Петербурге будет ветрено и тепло.

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