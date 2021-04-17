До +16: в субботу в Петербурге будет ветрено и тепло

Сегодня в Северной столице будет ветрено, но температура воздуха продолжит повышаться. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В субботу, 17 апреля, синоптическая ситуация в городе останется в руках гребня скандинавского антициклона. Он сохранит в небе над регионом редкие облака, которые не смогут стать причиной осадков.

Температура воздуха поднимется до +14…+16 градусов, в Ленобласти потеплеет до +13…+18. Подует северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метро в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что субботним утром петербургские автомобилисты отдыхают от пробок: сейчас городские улицы практически свободны от заторов.