Минздрав призвал страны G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации

Минздрав призвал страны G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации
Необходимо прийти к единому мнению в вопросах координации исследований. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Чтобы снять ограничения на трансграничное перемещение граждан, привитых от коронавируса, странам нужно взаимное признание сертификатов о вакцинации. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Он призвал министров стран-участниц «Большой двадцатки» (G20) ко взаимному признанию сертификатов о вакцинации.

Как сообщил ТАСС, Мурашко также отметил необходимость перехода к единому мнению в вопросах координации исследований и выработать общие подходы.

И добавил, что оценка эффективности вакцин должна составляться на основе научных данных и «не иметь политической окраски».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что учащихся российских школ не будут принуждать к обязательной вакцинации от коронавируса.

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