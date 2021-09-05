Российские волейболисты одержали вторую победу подряд на чемпионате Европы

Мужская сборная России по волейболу одержала победу в матче группового турнира чемпионата Европы, обыграв финскую команду.

Спортсмены встретились в финском городе Тампере. Матч третьего тура группового этапа ЧЕ завершился со счетом 3-1 в пользу российских волейболистов.

В следующем туре 7 сентября россияне встретятся с испанцами.

Напомним, ранее отечественная команда уступила туркам, а накануне обыграла сборную Нидерландов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский принесли сборной России серебро в пляжном волейболе на Олимпийских играх в Токио.