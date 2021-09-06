В МВД назвали самые частые причины для запрета иностранцам приезжать в Россию

В МВД назвали самые частые причины для запрета иностранцам приезжать в Россию
Известно, что всего существует более 20 оснований для того, чтобы на время запретить въезд в страну иностранцам. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В полиции назвали самые частые причины для запрета иностранцам приезжать в Россию.

Чаще всего им запрещают въезд в страну за не раз совершившие административные правонарушения. Так, нарушение закона в этом году — самая частая причина отказа. Также в МВД пояснили, что не раз гражданам других государств отказывали из-за того, что превышали сроки временного нахождения в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что всего существует более 20 оснований для того, чтобы на время запретить въезд в страну иностранцам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители намывных территорий Васильевского острова, где идет активная жилая застройка, 3 сентября наблюдали массовый побег иностранцев от полицейских, которые прибыли в рамках рейда по выявлению незаконных мигрантов. Полицейские, вероятно, планировали проверку документов у трудящихся на стройке.

въезд запрет иностранцы причины Россия


 

Новости партнеров
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге от коронавируса скончалось еще 40 человек
Прокуратура направила в суд дело об организации незаконной миграции
Аглая Тарасова и Семен Слепаков перестали скрывать свои отношения
Больше пептидов: что известно о вакцине «ЭпиВакКорона-Н»
Ночные рейды ККИ помогли определить лучшие рестораны, работающие в условиях ...
На Купчинской жильцы дома потушили пожар до приезда спасателей
Не согласовано: почему в Петербурге задержали организаторов «Дня Д»
Зарплату более одного млн рублей получают 17 тыс. жителей России