В Волосовском районе раскрыли убийство, совершенное 11 лет назад

Следственное управление СК России по Ленинградской области на постоянной основе проводит работа по раскрытию преступлений «прошлых лет». Фото : Следственный Комитет РФ

Следственное управление СК России по Ленинградской области на постоянной основе проводит работа по раскрытию преступлений «прошлых лет». Фото : Следственный Комитет РФ

В ходе очередного межведомственного совещания СК РФ по Ленобласти изучили уголовное дело, возбужденное в августе 2010 года по ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту обнаружения в квартире дома № 11 в дер. Сельцо Волосовского района Ленинградской области тела 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти и запланировали определенные следственно-оперативные мероприятия.

Предварительное следствие по уголовному делу неоднократно приостанавливали в связи с тем, что лицо, подлежащее к привлечению в качестве обвиняемого, установлено не было. В 2021 года уголовное дело возобновлено производством.

Следователи заново допросили всех свидетелей, получили дополнительные сведения о локализации и обстоятельствах получения множественных телесных повреждений.

В ходе грамотно спланированных и профессионально организованных действий следователей, криминалистов следственного управления по Ленинградской области с участием сотрудников отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в г. Санкт-Петербург) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), сотрудников полиции в совершении указанного преступления изобличен ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 47-летний мужчина, который на момент установления уже отбывающий наказание в местах лишения свободы.

В ходе грамотно выстроенного допроса мужчина признал вину в совершенном преступлении, а также изобличил 37-летнего соучастника, местонахождение которого установлено в сентябре 2021 года. Следственны орган задержал его в порядке, предусмотренном ст. ст. 91-92 УПК РФ. С его участием провели следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного в отношении потерпевшего преступления. Под весомостью предъявленных фактов соучастник убийства дал изобличающие показания.

Следователь предъявил обвинение и в этот же день в отношении него Волосовски1й районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление СК России по Ленинградской области на постоянной основе проводит работа по раскрытию преступлений «прошлых лет».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти в лесу нашли труп.