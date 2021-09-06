Врачи назвали неожиданный вред от катания на самокатах

Оказывается, безобидное увлечение негативно влияет на ноги.

Врач-флеболог Вадим Богачев рассказал о неожиданном влиянии самокатов на ноги. Об этом пишет издание «Ридус».

Он отметил, что в последнее время у молодежи все чаще диагностирую болезни вен – средний возраст пациента от 30 до 35 лет. Их причинами обычно становятся малоподвижный образ жизни, курение и травмоопасные виды спорта. Самокаты, в данном случае, являются травмоопасными, так что стоит быть внимательнее.

При этом есть в современном обществе и хорошая тенденция – люди стали чаще носить кроссовки и прочую удобную обувь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве электросамокатчик сбил беременную женщину. После инцидента подросток скрылся с места происшествия.