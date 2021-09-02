В Москве электросамокатчик сбил беременную женщину

После инцидента подросток скрылся с места происшествия.

В Таганском районе Москвы произошла жесткая авария с участием электросамоката. Известно, что подросток наехал на беременную женщину, после чего ей потребовалась госпитализация. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел 1 сентября на Волгоградском проспекте. В результате столкновения женщину увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Подросток тем временем скрылся с места происшествии.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают «гонщика», а также выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что выброшенные в реки Петербурга электросамокаты отравляют воду свинцом и кислотами.