Мультфильм «Маша и Медведь» набрал свыше 100 млрд просмотров на YouTube

Мультфильм «Маша и Медведь» набрал свыше 100 млрд просмотров на YouTube
Пять каналов мультфильма — русский, украинский, испанский, английский и португальский получили бриллиантовые кнопки платформы. Фото: Кинопоиск

Отечественный мультфильм «Маша и Медведь» набрал более 100 миллиардов просмотров на платформе YouTube. На это ему потребовалось 10 лет.

Пять каналов мультфильма — русский, украинский, испанский, английский и португальский получили бриллиантовые кнопки платформы. Глава YouTube в России Анна Данишевская обратила внимание на то, что мультсериал стал примером проекта, который приносит настоящую пользу создателям контента и зрителям. Через YouTube компания Animaccord сделал отечественную анимационную индустрию более известной и объединил детей и родителей со всего мира. Об этом сообщает ТАСС.

Мультфильм «Маша и Медведь» выходит уже 12-ый год. Его перевели на 42 языка мира.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Pixar опубликовал на YouTube трейлер нового мультфильма — «Я краснею». Главная героиня девочка Мэй Мэй, которая с розовыми взрывами превращается в большую красную панду, когда начинает нервничать.

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Мультфильм «Маша и Медведь» набрал свыше 100 млрд просмотров на YouTube
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