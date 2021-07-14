Студия Pixar показала трейлер нового мультфильма «Я краснею»

Успокаивается девочка, используя расчески для шерсти. Фото: скрин трейлера "Я краснею" на YouTube.

Успокаивается девочка, используя расчески для шерсти. Фото: скрин трейлера "Я краснею" на YouTube.

Pixar опубликовал на YouTube трейлер нового мультфильма — «Я краснею».

Главная героиня девочка Мэй Мэй, которая с розовыми взрывами превращается в большую красную панду, когда начинает нервничать.

Так школьница снова превращается в пушистого зверя, когда ее мама неожиданно появляется в школе, смущая девочку. Панда бежит по крышам города, так и удивляя городских зевак.

Успокаивается девочка, используя расчески для шерсти. Но это не всегда удаётся.

Режиссер мульфильма канадка китайского происхождения Доми Ши, снявшая оскароносную короткометражку «Бао».

Премьера нового контента от Pixar состоится весной следующего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Каннском фестивале представили российский фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Фестиваль в этом году 74-й и продолжится он до 17 июля.