Сможет уклоняться от защиты антител: что известно о мю-штамме

Сможет уклоняться от защиты антител: что известно о мю-штамме
На территории США, так же, как и в России, пока что преобладает дельта-штамм. Фото: pixabay

Главный инфекционист США Энтони Фаучи дал интервью телеканалу CBS о новом штамме SARS-Cov-2. По его словам, новый штамм коронавируса — мю-штамм, как его называют ученые, имеет ряд мутаций. Фаучи выразил беспокойство, что эта особенность позволит новому штамму уклоняться от защиты антител — к счастью, не всех, а только отдельных. Но впадать в панику не стоит — на территории США, так же, как и в России, пока что преобладает дельта-штамм. Ученые мирового сообщества внимательно следят за изменениями вируса, и время на то, чтобы изучить мю-штамм до того, как он начнет распространяться, еще есть.

Вариант коронавируса, названный мю-штаммом, впервые зарегистрировали еще в январе этого года в Колумбии. Он уже распространен в 40 странах, в частности в Перу, Чили, Франции, Испании и США. В России пока официально не было зафиксировано ни одного случая заражения новым штаммом. Правда, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в своем интервью порталу Лента.ру отметил, что штамм вполне мог добраться до России, но пока остаться незамеченным. По его словам, в нашей стране проводится меньше исследований, нацеленных на выявление штамма вируса, чем за рубежом.

Опять же, Крючков не советует беспокоиться раньше времени — не исключено, что мю-штамм не сможет распространиться и набрать силу. Как объясняет иммунолог, для этого он должен оказаться более агрессивным, чем дельта-штамм, с которым сейчас учатся справляться врачи. А это маловероятно, так как дельта обладает сильными и заметными свойствами.

Изменения и мутации белка коронавируса имеют абсолютно естественные причины — это обычная эволюция, подчеркнул профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский. То есть никакой теории мирового заговора здесь нет — вирус, сталкиваясь с антителами, изменяется, мутирует, создает новые спайки белка — для того, чтобы эффективнее проникать в клетки.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков также подтверждает низкую вероятность распространения мю-штамма в России — новый вариант вируса быстро захватывает территории, на которых преобладают “лямбда” и “альфа” штаммы. На территории нашей страны почти в ста процентах случаев встречается “дельта”. То же самое можно сказать о ситуации в США, где мю-штамм успел появиться, но не получил быстрого распространения.

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