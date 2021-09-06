Назван район Петербурга с самым высоким уровнем проституции

Полицейские отмечают, что проституток либо штрафуют, либо отправляют под арест до 15 суток.

Полиция Санкт-Петербурга рассказала о районах города с самым высоким уровнем проституции. Больше всего борделей нашли в Московском районе. Об этом пишут «Невские новости», ссылаясь на ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Также высокая концентрация проституток в Центральном и Выборгском районах. За продажную любовь либо штрафуют на сумму до 2,5 тысяч рублей, либо отправляют под арест на 15 суток. Отмечается, что в статистику попали только организаторы «среднего звена». Те, кто организовывает притоны, проходят по уголовной статье.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Коллонтай закрыли притон и задержали организатора.