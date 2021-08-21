На улице Коллонтай закрыли притон и задержали организатора

В Невском районе Петербурга на улице Коллонтай прикрыли притон для занятия проституцией.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 21 августа, оперативникам удалось задержать 46-летнюю женщину. Ее изобличили в организации притона для занятия проституцией.

Для того, чтобы бизнес стал прибыльнее злоумышленница размещала рекламу услуг сексуального характера, которые предоставлялись в ее публичном доме.

Гражданка также арендовала квартиру по улице Коллонтай в доме 16 корпуса 3. Здесь задержанная разместила «своих сотрудников».

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией «. Женщине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине задержали организатора подпольного борделя.