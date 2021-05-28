В Гатчине задержали организатора подпольного борделя

В Гатчине задержали организатора подпольного борделя. Возбуждены уголовные дела.

В четверг, 27 мая, правоохранители задержали 36-летнего жителя деревни Нижняя Гатчинского района. Установлено, что мужчина арендовал квартиру и дом в поселке Вайялово, где устроил притон.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, для занятия проституцией он нанял девять девушек. На них были составлены административные протоколы. Сам «бизнесмен» был отпущен под подписку о невыезде, поскольку болеет онкологией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мигрантов-организаторов сети борделей. Некоторых женщин держали там принудительно.