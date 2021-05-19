В Петербурге задержали мигрантов-организаторов сети борделей: некоторых женщин держали там принудительно

В Северной столице задержали двоих выходцев из Средней Азии, мужчину и женщину 36 и 33 лет, которые насильно удерживали 32-летнюю мигрантку в квартире на Будапештской улице, заставляя её заниматься проституцией.

В понедельник, 17 мая, сотрудники Центра «Э» при содействий СОБРа задержали двоих иностранцев-организаторов подпольного борделя. Их задержали в одном из домов по улице Дмитрова, а бордель, в котором преступники удерживали 32-летнюю девушку, отобрав у нее паспорт, располагался в обычной квартире в одном из домов на Будапештской улице.

Женщину принуждали заниматься интимными услугами, требуя за возврат паспорта 200 тысяч рублей. Кроме того, притон круглосуточно охранялся, и пленница не могла сбежать. Причем, как установили позже стражи порядка, о незаконной деятельности, ведущейся в квартире, знал сотрудник МВД. Он «крышевал» бордель за 75 тысяч рублей взятки.

Также оказалось, что это не единственное «заведение» такого рода, принадлежащее задержанным — еще два борделя располагались на улицах Бабушкина и Белы Куна.

Сейчас в отношении организаторов торговли интимными услугами возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы. Полицейский, не принявший должных мер реагирования, также будет привлечен к ответу. Если его вину признают, мужчину осудят и уволят, а его руководство представят к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что это не первый случай, когда иностранцы в Петербурге занимаются организацией проституцией. Так, в январе в Северной столице задержали пятерых граждан Китая, которые, как предполагают следователи, являются частью масштабной этнической группировки, занимающейся разбойными нападениями, «крышеванием», незаконным оборотом наркотиков и оружия и владеют борделями.

Увы, порой преступной деятельностью, связанной с проституцией, занимаются и сами женщины. 31-летняя жительница поселка имени Морозова была задержана за создание публичного дома на улице Зенитчиков. Её поймали, когда злоумышленница размещала рекламу, в которой предлагала услуги своих «сотрудниц».

Как правило, притоны тщательно скрываются: к примеру, в бордель на проспекте Савушкина, раскрытый в декабре прошлого года, можно было попасть только осведомленному человеку. Рядом со входом не было никаких вывесок и указателей, а в само заведение вел обычный домофон — за ним, правда, велось видеонаблюдение.