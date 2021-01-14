Бордель на улице Зенитчиков прикрыли, а сутенершу задержали

Бордель на улице Зенитчиков прикрыли, а сутенершу задержали
Женщина организовала бордель на улице Зенитчиков, 3. Фото: google.maps

Сотрудники петербургской полиции доставили в отдел женщину, подозреваемую в организации публичного дома в Кировском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, несколько дней назад полиция задержала 31-летнюю жительницу поселка имени Морозова, что во Всеволожском районе области. Официальной работы у нее нет. Стражи порядка изобличили ее в размещении рекламы об указании услуг сексуального характера.

Оказалось, что злоумышленница открыла бордель в доме №3 по улице Зенитчиков, где она арендовала нежилое помещение. Там работали проститутки, которым она дала определенные обязанности с целью получения прибыли.

В отношении женщины открыли уголовное дело по статье об организации занятий проституцией. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исправительные работы ждут любителя БДСМ из-за смерти секс-партнерши.

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