Бордель на улице Зенитчиков прикрыли, а сутенершу задержали

Сотрудники петербургской полиции доставили в отдел женщину, подозреваемую в организации публичного дома в Кировском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, несколько дней назад полиция задержала 31-летнюю жительницу поселка имени Морозова, что во Всеволожском районе области. Официальной работы у нее нет. Стражи порядка изобличили ее в размещении рекламы об указании услуг сексуального характера.

Оказалось, что злоумышленница открыла бордель в доме №3 по улице Зенитчиков, где она арендовала нежилое помещение. Там работали проститутки, которым она дала определенные обязанности с целью получения прибыли.

В отношении женщины открыли уголовное дело по статье об организации занятий проституцией. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исправительные работы ждут любителя БДСМ из-за смерти секс-партнерши.