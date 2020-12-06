Полицейские «накрыли» бордель на проспекте Савушкина

Полицейские &#171;накрыли&#187; бордель на проспекте Савушкина
Комната для любовных утех. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сотрудники петербургской полиции обнаружили притон для занятий проституцией в доме на проспекте Савушкина в Приморском районе города.

Бордель располагался в арендованном нежилом помещении на первом этаже жилого дома. В момент, когда туда ворвались правоохранители, в притоне находились три женщины в возрасте от 36 до 44 лет. Однако из них является петербурженкой, другая приехала Самары, а третья — уроженка среднеазиатского государства. Все они оказывали сексуальные услуги за деньги.

Публичный дом был «зашифрован»: вход осуществлялся через простую железную дверь без ручки, никаких вывесок и указателей рядом нет. Попасть туда можно было, позвонив в домофон, за которым следили видеокамеры. Задержанных за проституцию доставили в отделение полиции — их привлекут к административной ответственности. Организаторов преступной деятельности разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносове обнаружили наркопритон с 10 килограммами запрещенных веществ.

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