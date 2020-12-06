Полиция Петербурга ликвидировала нарколабораторию в Ломоносове

Полиция Петербурга ликвидировала нарколабораторию в Ломоносове
Возбуждено уголовное дело по части  3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств). Подозреваемый задержан. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В нарколаборатории, расположившейся в гараже города Ломоносов, правоохранители нашли 11 пакетиков с опасным синтетическим наркотиком «Альфа-ПВП» общей массой более 10,5 килограммов.

В четверг, 3 декабря, сотрудниками петербургской полиции был задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в покушении на незаконный оборот наркотических средств. Стражи порядка провели обыск в гараже, который петербуржец арендовал в Ломоносове, и нашли там 11 пакетиков с наркотическим веществом «Альфа-ПВП» общей массой 10,6 килограммов.

В гараже также хранились посуда, весы и другие вещи, предположительно, используемые при производстве наркотика. Как установили полицейские, с апреля 2020 года мужчина работал в магазине в даркнете, получая оттуда все необходимое для нелегального занятия. После успешного синтеза вещества, с помощью закладок подозреваемый передавал готовый «товар» обратно в магазин для последующей реализации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Ветеранов полицейские задержали наркоторговца, находящегося в федеральном розыске.

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