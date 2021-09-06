В Сланцах женщина порезала подростка, вмешавшегося в разговор

Подросток в Сланцах вмешался в конфликт. После чего женщина полоснула его ножом. Фото: pixabay.com

Подросток в Сланцах вмешался в конфликт. После чего женщина полоснула его ножом. Фото: pixabay.com

В Сланцах в Ленинградской области женщину обвиняют в покушении на убийство 16-летнего подростка.

Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ, накануне, 5 сентября, в больницу с колото-резанными ранениями поступил несовершеннолетний.

Кингисеппский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Ленобласти возбудил уголовное дело.

Оказалось, что подросток шел мимо ругающейся компании. Мальчику почему-то захотелось узнать причину ссоры граждан. В результате ему нанесла колото-резанные повреждения ножом пьяная 38-летняя участница конфликта.

В данный момент женщина задержана. Ей предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство». Следствие просит о заключении гражданки под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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