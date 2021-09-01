Водитель такси сбил на семиклассницу на проспекте Королева

Водитель такси сбил на семиклассницу на проспекте Королева
Девочку сбили на пешеходном переходе.. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Приморском районе Петербурга 36-летний водитель такси совершил наезд на 13-летнюю девочку.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 31 августа по номеру «112» позвонила женщина. Она рассказала, что на проспекте Королева сбили девочку.

Оказалось, что наезд совершил уроженец Кабардино-Балкарии на «Шкоде Октавии». 13-летний подросток переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода по неустановленному сигналу светофора.

Дорожно-транспортное происшествие закончилось для девочки госпитализацией. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб правого плеча, ушиб шейного отдела позвоночника, ушиб и ссадина левой голени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Непокоренных сбили девочку.

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