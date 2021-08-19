На проспекте Непокоренных сбили девочку

В Калининском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент произошел 18 августа.

По предварительной информации, женщина за рулем ВАЗ 21102 ехала по проспекту Непокоренных и в зоне регулируемого пешеходного перехода сбила переходившую проезжую часть в сопровождении родителей (предположительно на запрещающий красный сигнал светофора) девятилетнюю девочку.

В результате ДТП пострадавшая с различными травмами в состоянии средней тяжести госпитализирована. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экстренные службы получили сообщение о ДТП в деревне Рябово сегодня в 13:46. Водитель автомобиля «Тойота» потерял управление на 622-м километре трассы и машина вылетела в кювет.