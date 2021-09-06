Хасбулатов рассказал, что Ленинград хотели назвать Петроградом в 1991 году

Хасбулатов рассказал, что Ленинград хотели назвать Петроградом в 1991 году
Ленинград переименовали в Санкт-Петербург 6 сентября 2021 года. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Бывший глава Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов рассказал, как в 1991 году происходило переименования Ленинграда в Санкт-Петербург.

Ровно 30 лет назад писатель Александр Солженицын предложил вернуть Ленинграду название не Санкт-Петербург, а Петроград, как город назывался с 1914 по 1924 год. По словам Хасбулатова, тогда власти выбирали как раз между этими двумя вариантами.

«Тем более что авторитет Солженицына тогда был очень высок. И я тоже склонялся к этому варианту», — цитирует Хасбулатова 47news.

Однако, как он отмечает, голосование в Президиуме Верховного Совета РСФСР с небольшим перевесом победил вариант Санкт-Петербург.

Ленинград переименовали в Санкт-Петербург 6 сентября 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин собирается приехать на празднование 800-летия Александра Невского.

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