Путин собирается приехать на празднование 800-летия Александра Невского

Путин собирается приехать на празднование 800-летия Александра Невского
Путин собирается снова посетить Петербург. Фото: kremlin.ru

Президент пока не делится никакими подробностями, они станут известны позже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин планирует приехать в Санкт-Петербург и принять участие в праздновании 800-летия Александра Невского. Об этом пишет ТАСС.

Песков отметил, что планы у главы государства есть, но пока что он не готов ими делиться. В ближайшее время Кремль объявит дату приезда и прочие подробности.

«У президента есть планы в связи с этой датой, мы своевременно вас проинформируем. Но планы есть»,

— пояснил Песков.

Напоминаем, что в 2021 году князю Александру Невскому исполняется 800 лет. Ожидается, что кульминаций праздника станет перенос мощей князя, который состоится 12 сентября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин считает, что население России могло составить 500 млн человек.

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