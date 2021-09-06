WhatsApp с 1 ноября перестанет работать на старых версиях Android и iOS

WhatsApp с 1 ноября перестанет работать на старых версиях Android и iOS
WhatsApp перестанет работать на старых версиях ОС с 1 ноября. Фото: unsplash

Мессенджер WhatsApp с ноября этого года прекратит поддержку устройств с устаревшими версиями операционных систем Android и iOS.

Новые требования к гаджетам опубликованы 6 сентября на сайте компании. С 1 ноября мессенджер прекратит поддержку смартфонов с операционной системой Android 4.0.4 и старше, а также на iPhone с версией с iOS 9 и ниже.

В компании пользователям порекомендовали перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до даты обновления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в WhatsApp появится новая функция автоматического удаления сообщений. Разработчики приложения работали над возможностью отправки сообщений, удаляющихся спустя сутки или 7 дней. Однако теперь они планируют добавить 90-дневный период как дополнительную опцию.

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