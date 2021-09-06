«Аэрофлот» отстранил непривитых от коронавируса пилотов

&#171;Аэрофлот&#187; отстранил непривитых от коронавируса пилотов
Всего в компании работают порядка 2,3 тысячи пилотов. Фото: ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Авиакомпания «Аэрофлот» отстранила от работы шестерых пилотов, отказавшихся прививаться от коронавируса.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя авиаперевозчика Михаила Демина. Пилотов, которые не стали ставить себе вакцину от ковида, отстранили от работы и отправили в отпуск без сохранения зарплаты.

Профсоюз летного состава обратился к гендиректору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову с просьбой отменить приказы об отстранении. В профсоюзе посчитали, что применяемые к работникам меры подталкивают их к увольнению. Также активисты отмечают, что авиаперевозчик отстраняет только пилотов, другие непривитые сотрудники остаются на работе.

Всего в компании работают порядка 2,3 тысячи пилотов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роструд объяснил, какие «антипривочники» будут отстранены от работы.

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