Роструд объяснил, какие «антипривочники» будут отстранены от работы

Роструд объяснил, какие «антипривочники» будут отстранены от работы
Роструд рассказал, каких «антипривочников» будут отстранять от работы. Фото: pixabay.com

Федеральная служба по труду и занятости объяснила, как будут отстраняться невакцинированные сотрудники от исполнения обязанностей. При этом, без работы могут остаться даже те, кто на удаленке.

В некоторых сферах занятости населения у работодателей будет возможность не допускать до работы людей без сохранения зарплаты, в случае, если сотрудники не хотят делать прививку против коронавируса. Подробности Роструд указал в письме, направленном в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов».

Однако, тех, кто сумел официально подтвердить наличие противопоказаний, ограничения не коснутся.

Кроме этого, сообщается, что меру предусматривает и Трудовой кодекс Российской Федерации. При этом отстранить могут и тех, кто работает удаленно.

Отмечается, что раньше всех регионов первой начнет освобождать от работы Москва, потому как именно в столице впервые ввели обязательную вакцинацию. Здесь мера вступит в силу уже 15 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мурашко озвучил долю заболевших COVID-19 после вакцинации.

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