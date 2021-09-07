Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге падает, но до коллективного иммунитета еще далеко

Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге падает, но до коллективного иммунитета еще далеко
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербург продолжает качаться на «коронавирусных качелях». В городе регистрируют то более 1,3 тыс. заболевших, то в два раза меньше. Ситуация в Северной столице так и не стабилизировалась, а город пока не достиг показателей по коллективному иммунитету.

По последним данным, с начала пандемии в Петербурге зарегистрировали 583 963 человека. А за сутки, 6 сентября, инфицированы были еще 690 человек. Отметим, что в Северной столице суточная заболеваемость коронавирусом за день упала почти вдвое. Примечательно, что днем ранее в Петербурге зафиксировали 1 357 заболевших за сутки.

За последнее время это уже второй резкий скачок. Так, в конце августа в городе зарегистрировали чуть более 500 инфицированных за сутки, уже в начале сентября этот показатель вырос более, чем в два раза.

Ситуация в городе пока так и не стабилизировалась, а в Петербурге еще не сформировали коллективный иммунитет.

За все время курс вакцинации полностью прошли 1 493 667 петербуржцев. Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы привито было не менее 60% населения.

Отметим, что за первую неделю сентября впервые с начала прививочной кампании число вакцинированных полностью и привившихся впервые почти сравнялось.

Напомним, что сейчас в Петербурге для прививок от коронавируса используют препараты «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В настоящее время биотехнологическая компания Biocad начинает первый этап тестирования собственной вакцины от COVID-19. Известно, что первый процент участников исследования уже получил первую дозу вакцины.

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